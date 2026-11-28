Полет над Черным морем самолета Beech King Air 350ER, используемого за рубежом для спецмиссий и разведки, зафиксирован в субботу сервисами мониторинга авиарейсов.

Согласно их данным, после взлета в аэропорту румынского города Констанца самолет около 18:00 добрался до Черного моря и начал летать над его акваторией.

Напомним, накануне у российских границ в течение шести часов находился натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry.

Также сообщалось о зафиксированном на этой неделе полете над Черным морем французского многоцелевого истребителя Dassault Mirage 2000D.