Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry Североатлантического альянса примерно шесть часов находится в воздушном пространстве возле российской границы, свидетельствуют полётные данные.

Летательный аппарат зарегистрирован в Люксембурге. Он стартовал в ночное время из Шяуляйского международного аэропорта в Литве. Затем самолёт направился на юго-запад и сделал круг недалеко от границы с Калининградской областью.

После этого E-3A Sentry стал кружить над Латвией и Эстонией вблизи от РФ. Далее он был замечен летящим на юго-запад в воздушном пространстве Латвии.

В соответствии с информацией ВВС США, аппарат может собирать информацию с расстояния более чем в 250 миль (свыше 400 километров).

Напомним, 22 ноября сообщалось, что вокруг Калининградской области разведывательный полёт проводил американский самолёт Bombardier Artemis II. Он выдвинулся с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и проследовал в сторону к российскому региону. Bombardier Artemis II является модификацией бизнес-джета, который был переоборудован для ведения радиолокационной разведки.

24 ноября стало известно, что днём над Чёрным морем не менее четырёх часов кружил французский многоцелевой истребитель Dassault Mirage 2000D. Он вылетел с румынской территории.