Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову передали шевроны из зоны спецоперации с его изображением и самыми известными цитатами.

Подарок главе российского МИД сделали российские бойцы с передовой через военкора Александра Рогаткина. Вручил их дипломату журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

На одном из шевронов вышита известная фраза Лаврова: «Не понимаете русский? Пришло время выучить!».

«Мы с ними просто на одном языке разговариваем. Если моя работа и мое отношение к жизни помогают ребятам там, то я счастлив», – отреагировал Лавров на подарок.

Он добавил, что ему льстит такое отношение бойцов ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Лавров пошутил про золотого петушка на пиджаке главы МИД Лаоса.