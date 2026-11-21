Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову передали шевроны из зоны спецоперации с его изображением и самыми известными цитатами.
Подарок главе российского МИД сделали российские бойцы с передовой через военкора Александра Рогаткина. Вручил их дипломату журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.
На одном из шевронов вышита известная фраза Лаврова: «Не понимаете русский? Пришло время выучить!».
«Мы с ними просто на одном языке разговариваем. Если моя работа и мое отношение к жизни помогают ребятам там, то я счастлив», – отреагировал Лавров на подарок.
Он добавил, что ему льстит такое отношение бойцов ВС РФ.
Ранее сообщалось, что Лавров пошутил про золотого петушка на пиджаке главы МИД Лаоса.