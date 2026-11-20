Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для проекта «Наше крещение. Предстоятель» обратил внимание на изменения в политических взглядах Владимира Зеленского, произошедшие с момента занятия им президентского поста.

Министр напомнил, что в первый год президентства Зеленский призывал «отстать» от русских и высказывался против запрета русского языка, называя его частью жизни и культуры. По словам Лаврова, теперь Зеленский «переобулся».

«Переобулся вплоть до того, что теперь он встает на колени перед прахом нацистских преступников, который перевозят из Европы…. На священной земле Киево-Печерской лавры хочет из этих сатанинских могил устроить "пантеон героев", как он говорит», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила инициативу украинских властей о создании «национального пантеона» на территории Киево-Печерской лавры. Дипломат заявила, что киевский режим сознательно глумится над лаврой, пытаясь превратить ее в бесовское капище.