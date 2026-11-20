Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель», приуроченного к юбилею патриарха Кирилла, затронул тему украинского конфликта.

Глава российского внешнеполитического ведомства упомянул о двух эпизодах боев, про которые ранее говорил президент РФ Владимир Путин.

В одном случае военнослужащие ВСУ окружили бойцов российского батальона «Ахмат», в другом – российские солдаты взяли в кольцо украинских боевиков. В обоих случаях окруженные в ответ на предложение сложить оружие окруженные прокричали: «Русские не сдаются».

«Поэтому мы сами разберемся со своими распрями», - сказал Лавров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в интервью Кустурице заявил, что россиянам и украинцам стоит стремиться к объединению в самом широком смысле этого слова. Глава государства призвал украинцев перейти на правильную сторону истории.