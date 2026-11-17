Требования России к Украине о восстановлении прав русскоязычного населения не могут быть предметом политического торга, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет об исполнении Устава ООН, поэтому нельзя откладывать напоследок требования отмены на Украине всех дискриминационных законов и обеспечения языковых прав. Вопрос возвращения русского языка, по мнению Лаврова, должен решаться «без всяких взаимных уступок».

«Мне даже как-то не очень понятно, почему требования Устава ООН ко всем без исключения странам хотят сделать предметом торга», — отметил министр.