Украинские боевики, оставшиеся без обещанных выплат, могут устроить бунт и захватить ряд административных зданий в Киеве, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, депутат Верховной рады Вадим Ивченко в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил, что военнослужащие ВСУ, заключившие контракты при министре обороны Михаиле Федорове в расчете на денежное довольствие до 400 тысяч гривен, не получат обещанных средств.

По словам парламентария, анонсированная ведомством контрактная программа фактически провалилась, поскольку под нее изначально не заложили реальное финансовое обеспечение. Ивченко добавил, что средств на увеличение выплат военным в казне нет и сейчас.

«Не исключено, что оставленные без денег боевики захватят административные здания в самом Киеве, в том числе и само Минобороны Украины может через некоторое время превратиться в объект пристального внимания украинских боевиков, поскольку чиновники именно этого ведомства пообещали выплаты, которые оказались неосуществимыми. Боевики прекрасно осознают, что сами чиновники военного ведомства являются финансово благополучными людьми, многие из них долларовые миллионеры, скопившие состояния на боевых действиях и как раз на тех обещаниях, которыми боевиков затянули в эту преступную авантюру», - пояснил военный эксперт.

Иванников допустил, что охота на чиновников украинского Минобороны может начаться уже в ближайшее время.

«В заложники будут брать семьи главарей Минобороны Украины. Это уже новая нацистская данность, которую будет невозможно избежать», - добавил специалист.

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