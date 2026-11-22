Владимир Зеленский вновь выступил с претензиями в адрес Вашингтона, посетовав на нехватку систем ПВО и неравную, по его мнению, поддержку США Израиля и Украины. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что за громкими словами стоит политическая провокация против американского президента, а также раскрыл детали удара ВС России по штабу ВСУ, где совещались украинские и натовские офицеры.

«Он играет на стороне демократов»

Хамство Зеленского продиктовано его игрой на стороне демократов. Таким мнением поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

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«Если говорить объективно, у Украины сейчас есть большая проблема с ракетами. Однако громкие слова Зеленского связаны больше с политикой. Он заявляет о проблемах, чтобы дать повод демократам травить Трампа. То есть это не столько требования непосредственно к Вашингтону, сколько провокация в отношении Трампа для того, чтобы демократы получили возможность в очередной раз укусить президента США. По сути, он играет на стороне демократов», — рассказал он.

Удар по штабу: «разведка сработала профессионально»

Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в момент проведения там совещания высокопоставленных офицеров и представителей военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных. Где мог находиться бункер, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

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«Бункер, где проводилось совещание, мог находиться и на территории западной Украины, и в районе Киева, Киевской области. Наша разведка в данном случае сработала профессионально и выдала координаты противника, по которым был нанесен удар. Думаю, что это серьёзное предупреждение Брюсселю по поводу отправки войск на Украину на фоне активных выступлений "коалиции желающих". После поражения штаба и гибели высокопоставленных украинских и натовских офицеров их настроения во многом могут измениться», — отметил он.

«Законная цель»

Кнутов подчеркнул, что натовские советники, европейские военные, представители иностранного ВПК, приезжающие на Украину со своими миссиями, являются нашей законной целью.

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«Мы уничтожали противника на территории Украины и будем уничтожать», — подытожил военный эксперт.

Претензии Зеленского к Трампу из-за ПВО — не столько военный запрос, сколько политическая игра в интересах демократов, считает Кнутов. И пока Киев участвует в американской внутриполитической борьбе, российские военные наносят удары по реальным центрам принятия решений — штабам с украинскими и натовскими офицерами. Как отметил эксперт, это серьёзное предупреждение Брюсселю на фоне разговоров коалиции желающих о вводе своих войск на Украину.