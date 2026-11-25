Федеральная комиссия по связи США разрешила компании SpaceX разместить на орбите Земли до одного миллиона спутников, которые составят группировку под названием Starmind, сообщает ведомство.

Как уточняется, эти спутники станут частью центров обработки данных в космосе, которые должны удовлетворить растущий спрос на вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта.

По мнению ведомства, реализация этого проекта SpaceX поможет приблизиться к освоению всего энергетического потенциала Солнца.

Отмечается, что комиссия продолжает рассматривать и другие заявки, которые касаются создания дата-центров на орбите Земли.