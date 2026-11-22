Американский многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии, завершив 35-ю коммерческую миссию по снабжению Международной космической станции. Об этом сообщили SpaceX и NASA. Аппарат отстыковался от МКС 20 ноября и спустя более суток вернулся на Землю.

Корабль прибыл на орбитальную станцию 15 октября, доставив более 2,8 тонны оборудования и материалов для научных исследований. Среди возвращенного груза — трехмерная биопечатная модель кровеносного сосуда, предназначенная для изучения процессов старения сосудов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также на Землю доставили замороженные опухолевые органоиды, которые могут помочь в разработке новых методов лечения онкологических заболеваний и персонализированной медицины.

Кроме того, ученые получили образцы микроорганизмов, чтобы исследовать особенности выживания и адаптации бактерий, устойчивых к антибиотикам, в условиях космоса. В отличие от грузовых кораблей Cygnus компании Northrop Grumman, которые сгорают в атмосфере после завершения миссий, Dragon способен возвращаться на Землю вместе с результатами экспериментов, проведенных на станции.

Ранее тт Международной космической станции отстыковался корабль «Союз МС-28» с возвращающимися на Землю российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и американским астронавтом Кристофером Уильямсом.