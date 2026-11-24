Пять директоров компаний SpaceX и Tesla приступили к обсуждению условий возможного объединения двух корпораций, общая стоимость которого оценивается в 3,5 триллиона долларов. Если сделка состоится, она может стать крупнейшим слиянием компаний за всю историю. Как сообщает Financial Times, участникам переговоров предстоит согласовать основные параметры потенциальной сделки и завершить подготовку соглашения до конца текущего года.

Для организации переговорного процесса обе компании создали специальные комитеты, в которые вошли три представителя Tesla и два представителя SpaceX. По данным издания, от космической компании в обсуждении участвуют Рулоф Бота и Рэнди Глейн, а интересы автопроизводителя представляют Робин Денхолм, Кэтлин Уилсон-Томпсон и Джек Хартунг.

Все пятеро директоров считаются не имеющими непосредственной финансовой заинтересованности в результатах объединения, хотя каждый из них давно связан с бизнесом Илона Маска.

Ключевыми задачами комитетов станут разработка модели объединения двух крупных предприятий, согласование условий слияния и получение одобрения акционеров. Кроме того, сторонам необходимо минимизировать юридические риски и вероятность судебных разбирательств со стороны инвесторов.

Для финансового сопровождения переговоров SpaceX привлекла Morgan Stanley и Goldman Sachs, а Tesla — Evercore. Эти консультанты займутся подготовкой финансовых расчетов и оценкой возможных условий сделки.

Ранее Tesla запустила розничные продажи самоуправляемого электрокара Cybercab. Управлять такой машиной без рулевого колеса и педалей можно лишь в американских городах, где уже курсирует роботакси этой же марки.