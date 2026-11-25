На славянско-краматорском участке фронта войска группировки «Юг» ведут ожесточённые бои на правом берегу канала Северский Донец-Донбасс, наступая по линии Рай-Александровка — Николаевка. «Райка», как называют Рай-Александровку на фронте, несколько месяцев назад перешла под контроль российских войск, но бои в этом районе всё равно продолжаются. По имеющейся информации, штурмовые группы «южан» уже находятся на окраинах Николаевки и стараются закрепиться на отбитых у ВСУ позициях.

Основная задача ВС РФ на этом участке фронта создать плацдарм в населённом пункте Николаевка, который может стать отправной точкой для подготовки основного штурма Славянска, если такой приказ будет получен. Развязка близко. Ситуация у Славянска развивается по опасному сценарию Подробнее

У «Райки» всё нормально

По данным военного эксперта Андрея Марочко, которыми он поделился с aif.ru, в районе Рай-Александровки сейчас идут интенсивные бои с противником. Эксперт рассказывает, что северо-западнее населённого пункта наши войска продолжают постепенно продвигаться в славянском направлении. Но о «лёгкой прогулке» речь не идёт. Противник отчаянно сопротивляется, понимая важность удержания контроля над Николаевкой.

«Взято несколько лесополос, заняты бывшие украинские позиции, но говорить о полноценном закреплении в Николаевке я бы пока не стал, — поясняет офицер Андрей Марочко. — Наши военнослужащие туда заходят, это факт, но перевеса в численном составе пока нет. Здесь в основном ведётся война дронов. Впрочем, это свойственно всем направлениям СВО».

Военный эксперт разъясняет, что с приходом холодов ситуация на этом участке линии боевого соприкосновения (ЛБС) может измениться, но «фактор погоды» никогда не оказывал существенного влияния на ход боевых действий.

«Скоро зима. Насколько суровой или снежной она будет предсказать сложно, но по опыту предыдущих лет могу предположить, что боевые действия не остановятся. Да, есть определённые особенности и трудности ведения боевых действий в зимний период времени, но наши войска, по моей информации, уже целиком и полностью перешли на зимний период эксплуатации вооружения и военной техники. Так что, мы готовы вести боевые действия при отрицательных температурах и в неблагоприятных зимних погодных условиях», — объяснил офицер Андрей Марочко, у которого за плечами большой боевой опыт сражений, как летом, так и зимой. Потери ВСУ за сутки: 25 ноября 2026 года Подробнее

Какой план у ВС РФ в Славянске и Краматорске

Рассматривая ситуацию на славянско-краматорском участке в целом, Андрей Марочко пояснил, что сейчас говорить о сроках проведения операции по освобождению Славянска и Краматорска преждевременно. Генштаб ВС РФ это знать может, но к ней имеет доступ лишь ограниченный круг лиц, так как любая информация о планирующемся наступлении является «совершенно секретной».

«Любой прогноз в условиях боевых действий вещь неблагодарная, так как на это влияет огромнейшее количество факторов, — объясняет военный эксперт Марочко. — Надо отметить, что на „земле“ мы работаем ограниченным контингентом, малыми штурмовыми группами по несколько человек: продвинулись — закрепились, продвинулись — закрепились. Но отмечу особо, по мере выявления целей удары ствольной и реактивной артиллерией по Славянску и Краматорску наносятся постоянно: по местам скопления вооружения, военной техники. Есть кадры объективного контроля поражения военной автомобильной и бронированной техники противника, который пытается укрываться „броню“ в жилых кварталах. Так что планомерно будем подбираться к городу. И, как говорится, не давать противнику расслабиться. Естественно, Киев также будет делать основной упор на оборону Славянско-Краматорской агломерации, поскольку это последний крупный форпост украинских боевиков, который имеет для режима Зеленского не только военное, но и политическое значение».

По данным Минобороны РФ за минувшие сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Южная» составили полторы сотни боевиков и 13 единиц боевой техники.