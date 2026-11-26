Российские военные нанесли сокрушительный удар по промпредприятию «Химволокно» в Киеве, которое украинские боевики использовали для сборки беспилотников.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл детали операции.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские войска в результате массированного удара поразили в Киеве промышленное предприятие ОАО «Химволокно», производящее компоненты для боевых частей БПЛА большой и средней дальности.

По словам Иванникова, в результате точного удара было уничтожено оборудование, которое использовалось при сборке беспилотных комплексов, а также несколько складов с продукцией, которую использовали для сборки дронов.

«Ущерб оценивается в миллионы долларов. Возникший на предприятии пожар продлится не менее суток, поскольку технических возможностей ликвидировать возгорание у местых специалистов МЧС нет. Происходят также подрывы боеприпасов на предприятии, что свидетельствует о том, что беспилотники там же снаряжались боевым зарядом. Боеприпасы разлетаются. Возможно, в ближайшее время будет проводиться эвакуация граждан в этом районе. Киев пытается максимально скрывать произошедшее, несмотря на то, что местные жители активно делятся в сети кадрами пожара: густой черный дым валит из разных производственных помещений», - пояснил военный эксперт.

Иванников подчеркнул, что киевские власти пытаются скрыть истинное назначение попавшего под удар предприятия.

Ранее стало известно о секретной технологии, которую разрабатывали на этом предприятии.