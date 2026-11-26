В результате атаки украинского беспилотника на электропоезд в Харцызске (ДНР) пострадали взрослая женщина и двое несовершеннолетних. Об этом проинформировали в управлении администрации главы и правительства республики, занимающемся фиксацией военных преступлений Украины.

Согласно озвученным данным, при ударе дрона ВСУ по железнодорожной станции Харцызска повреждения получил состав, следовавший по маршруту Донецк–Иловайск. Травмы зафиксированы у женщины 1973 года рождения, а также у двух детей — 2011 и 2013 годов рождения.

Как уточнили в ведомстве, взрыв привёл к тому, что обшивка и остекление поезда были повреждены осколками.