Российские военные поразили в Киеве промпредприятие «Химволокно». Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как ВСУ использовали этот завод.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские войска в результате массированного удара поразили в Киеве промышленное предприятие ОАО «Химволокно», производящее компоненты для боевых частей БПЛА большой и средней дальности.

«Вооруженные силы Украины использовали “Химволокно” не только по прямому назначению, но и для производства и сборки беспилотников. Уничтожено оборудование, которое использовалось при сборке этих беспилотных комплексов, а также несколько складов с продукцией, которую использовали для сборки, в том числе композитные материалы и лакокрасочные изделия, которыми покрывались изделия», - пояснил военный эксперт.

Иванников уточнил, что речь идет и об изделиях с функциями стелс-технологий, которые позволяют беспилотникам оставаться «невидимыми».

Стелс-технологии включают несколько ключевых направлений, среди которых есть и специальные покрытия. Это могут быть радиопоглощающие или радиопрозрачные краски и плёнки.

Радиопоглощающие покрытия поглощают радиоволны, минимизируя отражение сигнала радара. Радиопрозрачные составы, напротив, не ослабляют проходящий через них радиосигнал, что важно для сохранения связи с оператором.

Ранее стало известно, что новая сила готовит захват власти в Киеве.