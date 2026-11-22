В Киеве и области в ночь на 21 ноября и утром прогремело несколько мощных взрывов.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью ударов и почему эти атаки носят системный характер.

Мощные взрывы в столице

По данным околовоенных Telegram-каналов, взрывы в украинской столице фиксировались несколько раз в течение последних суток. Кроме того, под удар попали военные объекты в Вышгороде и Борисполе.

Уточняется, что удары наносились преимущественно беспилотниками «Герань», один из ударов мог быть нанесен ракетой «Оникс-М». Предварительно, ракетный удар был зафиксирован в районе Северного моста в Киеве.

За день до этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в результате атаки были повреждены три моста.

Мост в Киеве. Фото: Минобороны РФ

«Исключительно по прихоти Зеленского»

Иванников возложил ответственность за разрушения на главу киевского режима.

«Киев подвергается атакам российских Вооруженных сил исключительно по прихоти Зеленского. Все эти удары он мог бы давно прекратить, если бы добросовестно отнесся ко всем российским предложениям о мирных договоренностях. Зеленский напрямую отвечает за все разрушения военной инфраструктуры в Киеве и Киевской области», — подчеркнул эксперт.

Иными словами, удары по военным объектам — это не стихийные акции, а следствие отказа Киева от мирных инициатив. Пока Зеленский игнорирует предложения о переговорах, российские военные продолжают планомерно уничтожать инфраструктуру, обеспечивающую работу ВСУ.

Бункеры, генерация и склады ГСМ

Иванников раскрыл, что именно стало целью удара.

«Под удар попали не только секретные бункеры Зеленского, которые сейчас уничтожаются российскими Вооруженными силами с применением бетонобойных боеприпасов, но и объекты электрогенерации, которые обеспечивают промышленность Киева, предприятия, снабжающие ВСУ военной техникой, осуществляющие ремонт военной техники. Также под удар попали склады, где хранятся горюче-смазочные материалы для ВСУ. Уничтожается большое количество продукции военного назначения, которую использует украинская армия. Это говорит о системной комплексной работе российских Вооруженных сил, специалисты выбирают подходящие боеприпасы и уничтожают гнезда противника и основные объекты его критической инфраструктуры», — сказал подполковник.

Взрывы в Киеве. Фото: кадр из видео

Список целей показывает: удары нацелены не на случайные объекты, а на ключевые звенья военной машины Украины — от командных бункеров до ремонтных баз и топливных складов. Каждый такой удар ослабляет способность ВСУ вести боевые действия.

Удары по всей Украине

Кроме того, в ночь на 21 ноября Вооруженные силы России поразили Криворожскую теплоэлектростанцию, электроподстанцию в Ровенской области, питающую предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также судно в акватории Черного моря, доставлявшее грузы двойного назначения для нужд ВСУ.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что в качестве ответа ВСУ на атаки по Крымскому мосту российская армия может ударами по мостам перерезать Украину на две части, чтобы парализовать снабжение боевиков.

Бойцы ВСУ. Фото: Reuters

Таким образом, география и перечень целей свидетельствуют о том, что российские военные методично разрушают логистику и энергетику противника по всей стране, а не ограничиваются точечными ответами на отдельные провокации.

Европа хочет за стол, но условия ставит Россия

На фоне этих ударов особенно показательно выглядит стремление Европы участвовать в переговорах по урегулированию. Как уже сообщалось, Москва направила европейским представителям приглашение приехать в Россию, чтобы прояснить их позицию.

Пока европейские лидеры обсуждают, кого отправить в Москву и с чем приехать, российские военные продолжают уничтожать объекты, обеспечивающие боеспособность ВСУ. И это лучше любых слов говорит о том, на чьей стороне инициатива.