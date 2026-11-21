Следовавшее в Калининград торговое судно подверглось атаке БПЛА в нейтральных водах Финского залива. Сейчас с него идет эвакуация, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Что произошло?

Грузовое судно подверглось атаке двух БПЛА в трех морских милях от границы с РФ в нейтральных водах Финского залива. По словам губернатора Дрозденко, судно шло в Калининград.

«В данный момент производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются», - написал он в социальных сетях.

Эстонское издание Postimees (заблокировано в России) уточнило, что речь идет о сухогрузе «Спарта II». По данным издания, на судне произошли взрывы, вспыхнул пожар. Сбито 80 дронов. Итоги атаки БПЛА на Ленобласть 21 ноября Подробнее

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных позже написал в «Макс», что угрозы для снабжения региона после инцидента с судном нет. Он добавил, что находится на оперативной связи с Дрозденко и Росморречфлотом.

Воздушная тревога в Ленинградской области была объявлена в полчетвертого утра. Отбой тревоге дали только в час дня по Москве. Всего, по словам Дрозденко, в небе над областью было сбито 80 беспилотников.

Что говорят эксперты?

Атаки на торговые суда в нейтральных водах являются нарушением международного права, заявил aif.ru замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Это атака на свободу судоходства, но, конечно, западные спонсоры киевского режима в очередной раз закроют на это глаза. Тем более, что они сами промышляют пиратством, захватывая и арестовывая российские суда, которые идут мимо их берегов», - говорит эксперт.