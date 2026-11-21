ВСУ на минувшей неделе трижды атаковали Крымский мост — в ночь на 16, 17 и 19 ноября. Движение по нему приостанавливалось. На этом фоне Зеленский в интервью американским СМИ выступил с угрозой нанесения новых ударов по стратегическому объекту. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл тактику противника и объяснил, что в случае принятия соответствующего решения все мосты в Киеве будут ликвидированы за минуты.

По словам эксперта, за громкими заявлениями киевского режима стоит не сила, а безумная бравада.

«Зеленский — безумный человек, поэтому он не отдаёт себе отчёт в своих действиях и транслирует подобного рода угрозы. Слова Зеленского — это, в первую очередь, бравада перед Западом и своими украинскими нацистами. Крымский мост является гражданским, он служит для поездок обычных граждан, для транспортных перевозок и так далее», — подчеркнул Кнутов.

Эксперт обратил внимание на ключевой момент: Крымский мост не имеет военного значения.

«Он не имеет отношения к перевозке военных грузов, поэтому на ситуацию в зоне СВО это вообще никак не скажется, но с точки зрения раздражения мирного населения действиями Зеленского эти удары и угрозы усиливают неприязнь к нему и его режиму. Если Зеленский думает, что он кого-то запугал, он ошибается», — отметил он.

Кнутов также раскрыл тактику, которую противник мог использовать при атаках: беспилотники, перезагружающие систему ПВО, и ракеты «Фламинго». Однако, по его оценке, у России есть весомый аргумент в случае принятия соответствующего решения.

«Если мы спланируем также операцию, используем, условно, 50 ракет, то в Киеве ни одного моста не останется. Мы много чего можем. У нас для этого есть не только ядерное оружие, но и обычные высокоточные средства, которые в состоянии многое разрушить. Мы просто не делаем», — подчеркнул собеседник издания.

Три атаки на гражданский объект за неделю и новые угрозы Зеленского — это не демонстрация силы, а попытка удержать внимание Запада ценой безопасности мирных людей. Как отметил Кнутов, ответный потенциал существует, и, если решение будет принято, последствия для киевского режима окажутся мгновенными и необратимыми.