Киев и область в течение суток с 21 по 22 ноября стали эпицентром мощных взрывов. Под удар попали важные объекты украинских боевиков.

Военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара.

Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил о серьезных взрывах в районе украинской столицы. Один из ударов по военному объекту ВСУ в Киеве был зафиксирован в 3 часа ночи. Уточняется, что атака была совершена с помощью беспилотника «Герань».

Позже в сети появились кадры горящих военных объектов, а также частично разрушенного Северного моста.

«Сегодня ночью атаке подверглась вся территория Украины, Киев и область в том числе. Удары пришлись на объекты инфраструктуры, которые питают предприятия оборонной промышленности Украины, военного производства. Также был атакован аэропорт Борисполь. О его повреждениях пока точной информации нет. Одной из целей был Северный мост в Киеве», - пояснил военный эксперт.

Гагин подчеркнул, что удары по мостам на Украине наносятся прежде всего для того, чтобы парализовать логистику.

«Кроме того, важно прервать логистику и из Европы. Именно оттуда идет большая часть вооружения, военной техники для ВСУ, те же ракеты, которые Киев получает из Британии, Франции, Германии. Практически все это произведено не на Украине. Многие сейчас говорят, что удары по мостам - это ответ за Крымский мост. Но для ответа за Крымский мост, на мой взгляд, этого маловато. Перед ударами по Крымскому мосту была проведена серьезная разведка стран НАТО. А поражали мост с помощью ракет британского производства, а также БПЛА производства стран НАТО», - добавил специалист.

Ранее, в ночь на 19 ноября, украинские формирования нанесли очередной удар по Крымскому мосту с применением беспилотников. Нападение стало третьим за неделю: о новой атаке на переправу объявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

На фоне этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет отвечать на эти удары, и они будет еще более болезненными для Киева. Юрий Кнутов назвал возможный вариант ответных ударов.

Военный эксперт подчеркнул, что ответные удары могут разделить Украину на две части и полностью парализовать поставки для ВСУ.