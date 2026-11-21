Ночные взрывы во Львовской области — не случайность, а звено в цепочке системных ударов по глубокому тылу противника. Как заявил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, российская армия целенаправленно поражает центры принятия решений, предприятия военно-промышленного комплекса и транспортно-логистическую инфраструктуру, по которой Запад переправляет киевскому режиму оружие. По его оценке, атаки на львовском направлении в ближайшей перспективе будут только усиливаться, а регион ждёт блэкаут, сопоставимый с ситуацией в Киеве и Днепропетровске.

Большинство лиц, принимающих решения, — во Львове

По словам Иванникова, значительная часть должностных лиц киевского режима, принимающих решение о продолжении конфликта, сосредоточена именно во Львове. Это одна из ключевых причин, по которой западные регионы Украины стали приоритетным направлением для ударов.

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«Большинство лиц, принимающих решение о продолжении конфликта, находятся во Львове. Кроме того, российские удары по Львову необходимы для того, чтобы уничтожить промышленность, которая обеспечивает Вооружённые силы Украины. Сейчас стратегические предприятия, производящие ракеты и выполняющие оборонные заказы для киевского режима, пытаются вывести в Львовскую область», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что в регионе действует несколько ключевых предприятий, обеспечивающих деятельность украинского ВПК, выпускающих компоненты для ракет.

«Удары по этому региону необходимы для того, чтобы лишить противника такой возможности», — подчеркнул Иванников.

Логистика западных поставок — под прицелом

Ещё одна приоритетная цель ударов — транспортная инфраструктура и логистика поставок западного оружия. Как отметил эксперт, такие атаки имеют системный характер.

«Удары по транспортной инфраструктуре во Львовской области лишают противника логистических возможностей подвоза боеприпасов на линию боевого соприкосновения», — сказал Иванников.

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Он добавил, что западная украинская граница для российской спутниковой группировки «вполне прозрачна», и в случае соответствующего приказа «все грузы военного назначения будут уничтожены ещё на погранпунктах».

Блэкаут во Львове «наступит быстрее, чем мы предполагаем»

Критически важная инфраструктура Львовской области, по словам Иванникова, давно и хорошо изучена российскими силами, а объектов глобальной энергогенерации там нет. Поэтому уничтожение любой более-менее серьезной энергоцели моментально отразится на всем регионе.

«Блэкаут во Львове наступит даже быстрее, чем мы предполагаем. Критически важная инфраструктура Львовской области давно и хорошо изучена российскими Вооружёнными силами, а объектов глобальной энергогенерации там нет. Поэтому уничтожение любого объекта будет критически важным для всей Львовской области. Мы можем констатировать, что удары будут только усиливаться, а львовское направление будет выбираться как одно из основных», — заявил эксперт.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области уже начались аварийные отключения электричества.

«Расплата неминуема»

Усиление ударов по западным регионам Украины Иванников также связал с необходимостью ответа на атаки БПЛА.

«Расплата за последние террористические атаки киевского режима неминуема. Это осознают все, и к этому уже начинают готовиться. В ближайшей перспективе Киеву и националистам придётся заплатить дорогую цену», — заявил эксперт.

По его словам, киевскому режиму «нужно готовиться претерпеть страшные наказания».

«После этого мирные переговоры на условиях РФ всё равно неизбежны», — подытожил Иванников.