За последние сутки украинские военные 72 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате целенаправленного удара по Шебекинскому округу погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Под обстрелами оказались Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ровеньский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Противник десять раз применял артиллерию и семь раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Силами противовоздушной обороны и других подразделений удалось сбить и подавить 91 БПЛА.

Кроме того, в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в Шебекинском округе 11 ноября.

В Белгороде, а также Белгородском, Борисовском и Шебекинском округах пострадали еще пять мирных жителей. Двое из них остаются в больнице, остальные получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно о повреждении более 80 домов в Краснодарском крае из-за атаки украинских дронов.