Удар по Киеву был ожидаем. Последние дни по военным объектам на территории Украины были преимущественно реактивными беспилотниками и авиационными бомбами ФАБ, даже малые крылатые ракеты типа «Бандероль» и «Дань-Т» применялись крайне редко. Такая тактика российских ударов возмездия, по мнению военных экспертов, говорила о том, что идёт подготовка к массированной атаке с применением большого количества ракет большой мощности. Так и получилось. За пару минут до полуночи по московскому времени на столицу киевского режима обрушился шквал огня.

Самые мощные и самые точные

Если не брать во внимание «Орешник», то в данный момент модернизированный «Искандер-М» является самой точной баллистической ракетой в мире. Западные эксперты обратили внимание, что во время последних атак по киевским мостам через Днепр в мостовых пролётах огромные дыры от попаданий ракет класса «Искандер» располагались в нескольких метрах друг от друга. Такой кучности баллистические ракеты никогда не показывали. Это подтвердило самые пессимистичные выводы натовских экспертов — «русские установили на ракеты новые системы наведения, которые позволяют наносить удары с точностью до одного метра».

Именно «Искандерами-М» сегодня ночью ВС РФ нанесли удары возмездия по военным целям в Киеве. Причём, как замечают военные аналитики, били не только баллистическими ракетами, но и гиперзвуковыми «Цирконами». Против такого набора боевых средств украинское ПВО даже при наличие американских систем противоракетной обороны в виде Patriot с его ракетами PAC-2 и PAC-3 практически бессильны. На это в разговоре с aif.ru обращал внимание координатор пророссийских сил Сопротивления на Украине Сергей Лебедев. По его данным, процент поражения баллистических ракет силами вражеских ПВО — две-три ракеты из 30. Если говорить о гиперзвуковых «Цирконах», то эти ракеты практически несбиваемы.

«Киевские власти подтвердили повреждение зданий промышленного назначения, торгового центра „Проспект“ и других нежилых объектов», — уточняет первые предварительные результаты ударов Сергей Лебедев. Он обращает внимание, что ущерб от попаданий не стоит оценивать только по стоимости уничтоженных объектов. «Необходимо учитывать продолжительность простоя предприятий, нарушений хозяйственных связей, потерю выручки и сокращение налоговых поступлений», — объяснил Лебедев. Сводка СВО на 26 ноября. Взрывы! Киев горит! «Искандеры» крушат особые цели Подробнее

Перепахали всю Украину

Согласно последней информации, помимо Киева, массированной атаке подверглись множество военных объектов по всей Украине. Источники уже сообщают о прилётах про промышленной зоне в Харькове. Под ударами — цели в Павлограде, Кривом Роге, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Ковеле, Житомире, Чернигове.

Минобороны РФ официально подтвердило факт массированного удара по военным предприятиям в Киеве и поражения грузового судна в Чёрном море, перевозившего вооружение стран НАТО на Украину.

Удары возмездия продолжают наноситься. Украину накрыла новая волна атак.