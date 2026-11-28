Страны НАТО провоцируют Россию, увеличивая интенсивность полетов самолетов-разведчиков возле границ РФ, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Напомним, самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen регулярно совершает разведывательные полеты у российских границ. Борт ведет разведку не только у западных границ РФ, но и над Черным морем недалеко от побережья Крыма.

Один из последних полетов был зафиксирован 26 ноября. Согласно полетным данным, борт вылетел с военной авиабазы Мальмен в Швеции, а достигнув северной оконечности Финляндии, стал летать вдоль северной части границы с Россией.

«Всю последнюю неделю вдоль наших границ - от акватории Черного моря до Балтики - постоянно крутятся итальянские, английские, американские самолеты-разведчики. И Швеция тут тоже не отстает, регулярно курсирует вдоль нашей границы. В последние месяцы интенсивность полетов значительно увеличилась непосредственно вдоль Балтийского моря. Все это говорит о нарастающей активности НАТО, которая проводит бесконечные маневры, перебрасывает наземные контингенты, усиливает морскую составляющую как в Черном море, так и на Балтике», - пояснил генерал.

Липовой отметил, что в данным момент идет эскалация напряженности.

«НАТО всячески провоцирует Россию ответить тем же. Наша армия отслеживает все эти передвижения и принимает меры в соответствии со складывающейся обстановкой», - подчеркнул военный эксперт.

Ранее генерал раскрыл цель секретной миссии НАТО.