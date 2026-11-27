Поздно вечером 26 ноября и в ночь на 27 ноября в городах Украины прогремели мощные взрывы на фоне объявления воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

Такие происшествия произошли, в частности, в Днепропетровске, Николаеве и Сумах. После полуночи стало известно о детонации в Харькове. Данные о причинах случившегося и вероятных разрушениях не приводятся.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены, предупреждающие об опасности с воздуха, сработали в некоторых районах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Сумской областей.

В США нашли тайный смысл в поздравлении Зеленским американцев

Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на видеообращение Владимира Зеленского к американцам по случаю Дня благодарения, который в этом году США празднуют 26 ноября. Он обратил внимание на то, что глава киевского режима в своей речи упомянул о потребностях Украины.

Хинкл уверен, что поздравление, которое направил Зеленский, является попыткой Киева получить от Вашингтона дополнительное финансирование. Журналист назвал главу киевского режима мошенником, который пытается выпросить ещё больше денег.

Трамп считает, что НАТО тоже хочет завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Североатлантический альянс, как и Россия, хотел бы, чтобы украинский конфликт завершился. Он также отметил, что верит в стремление РФ урегулировать кризис.

Глава Белого дома также полагает, что конфликта на Украине, вероятно, можно было бы избежать, если бы Россия оставалась в составе «Большой восьмёрки» (G8). По словам американского лидера, прежний формат был значительно весомее, чем «Группа семи» (G7).

Танки Т-80БВМ сорвали развертывание пунктов управления БПЛА ВСУ

Экипажи танков Т-80БВМ российской группировки войск «Восток» нанесли удары по операторам БПЛА украинских формирований на запорожском направлении и сорвали планы противника развернуть новые пункты управления дронами на указанном участке.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что перемещение вражеских групп удалось выявить с помощью беспилотников, проводивших воздушную разведку. Российские операторы БПЛА передали координаты целей танкистам. Экипажи Т-80БВМ поразили позиции ВСУ. Укрытия, оборудование и боевики противника были уничтожены.

Российские дроноводы ликвидировали две установки ВСУ Caesar

Расчёты ударных FPV‑дронов группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ ударили по самоходным артиллерийским установкам противника на днепропетровском направлении. В Минобороны России отметили, что речь шла о САУ Caesar французского производства.

Бойцы общевойсковой 51-й армии били по целям в режиме «свободной охоты». Сначала были разрушены маскировочные укрытия, что помогло подтвердить наличие орудий на местах. После этого российские военные вывели из строя непосредственно установки.