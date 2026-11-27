Франция официально признала присутствие своих военных на Украине, хотя ранее всегда отрицала это. Как рассказал в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, такое признание — часть информационной подготовки общества к вводу более широкого контингента войск в зону конфликта.

«Франция никогда это не подтверждала. Париж всегда отказывался, и вдруг Париж заговорил о том, что войска присутствуют. Сделано это специально в связи с тем, что обсуждается вопрос ввода войск "коалиции желающих" на территорию Украины», — пояснил Кнутов.

По его словам, цель такой тактики — избежать «гражданского взрыва» внутри страны в тот момент, когда решение о более масштабном участии в конфликте будет принято официально.

«Когда произойдёт уже ввод войск, более крупномасштабных, как рассчитывают в Париже, особых серьёзных протестов не будет, потому что всё уже "выкипит" сейчас», — заявил эксперт.

Французы на Украине уже давно... уничтожаются

Кнутов напомнил, что французские военные присутствуют на Украине давно.

«Иностранных военных было достаточно много. Особенно в учебном центре под Львовом, который был создан по стандартам НАТО. На этом полигоне были то датские миссии, то польские, то немецкие, то ещё чьи-то, потому что обучение за рубежом вроде как стоит дороже, чем на территории Украины. Хотя подготовка украинских военных за рубежом по-прежнему продолжается. Размещались там и французские военные», — рассказал эксперт.

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При этом речь идёт о полноценном вовлечении в боевые действия против России.

«Что касается России, то мы, конечно, прекрасно понимаем, что это, по сути, участие Франции в конфликте против нас. И отвечать мы должны соответствующим образом», — подчеркнул Кнутов.

Удары по французам

Французские военные для ВС РФ являются законной целью на территории Украины, и по ним уже неоднократно наносились удары, заявил Кнутов.

«Все иностранные военные в рядах ВСУ, в том числе и французские, являются законными целями для российской армии. Этот тезис не нов – так было всегда», – отметил он.

Как правило, французы и представители других стран Запада приезжают на Украину под видом учебных миссий, однако выполняют массу других задач.

«Французские военнослужащие на Украине выполняют целый комплекс задач. Прежде всего, работают с высокоточным оружием: Storm Shadow, "Скальпами". Предоставляют ВСУ разведывательную информацию со своих спутников. Кроме того, французский спецназ участвует в боевых действиях», — отметил Кнутов.

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Говоря о конкретных результатах ударов по французским военным, Кнутов привёл пример недавней операции.

«Буквально несколько дней назад наши силы нанесли достаточно мощный удар. Был уничтожен подземный командный пункт, в котором находились старшие украинские офицеры и натовские офицеры, и я вполне допускаю, что там были и французы», — сказал он.

Месторасположение объекта и детали в Минобороны не раскрыли, однако о том, что удар достиг цели, говорят косвенные признаки: в Жешув из стран ЕС прибыли борты, которые занимаются только эвакуацией либо перевозкой погибших и раненых.

Базы, «Кинжалы» и баланс эскалации

Кнутов выразил уверенность, что практика уничтожения французских военных будет только усиливаться, указав на наличие у Парижа перевалочных баз как вблизи границы Украины, так и непосредственно на её территории.

«У Франции крупная база есть, если я не ошибаюсь, в Румынии. У них всегда была цель, как показывает история, взять под контроль Одессу, и сейчас ничего не изменилось. Не сомневаюсь, что и на территории Украины Франция имеет свою базу. Естественно, она засекречена, не раскрывается», — сказал эксперт.

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При этом такую базу можно уничтожить несколькими ударами, для этого у РФ есть целый спектр оружия.

«И "Кинжалом" можно, и "Искандером". Тут всё зависит от того, какую боевую силу нужно достать. Поэтому здесь и "Циркон" тоже эффективен будет. Любая заглубленная цель будет поражена с большой эффективностью и точностью», — отметил эксперт.

По его словам, французские военные могут ходить в украинской форме, но подчиняются своему командованию и выполняют задачи, которые ставит Генштаб Франции, работая при этом на киевский режим.

При этом Кнутов указал на необходимость соблюдения баланса, чтобы не усиливать эскалацию.

«По большому счёту, бить надо уже по французским военным базам на территории Франции. Но, чтобы не усиливать эскалацию, думаю, что мы ограничимся ударами по французским военным на территории Украины», — указал он.

Скандал в Париже и протокольная дипломатия

Между тем, во Франции разгорается скандал из-за отправки французских военных на Украину без согласования с парламентом. Замминистра обороны вызвали на слушания в Сенате, где он должен объяснить все обстоятельства произошедшего.

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Россия, вероятно, поднимет вопрос об официальном признании Францией присутствия своих военных на Украине на международном уровне, однако эти меры будут носить лишь протокольный характер.

«Поднять этот вопрос следует на международном уровне. Проблема эта должна обсуждаться, об этом надо говорить и поднимать этот вопрос и со странами глобального Юга, и на всех площадках, в том числе в Организации Объединённых Наций, может быть, даже и посла Франции вызовут в Москве предупредить. Но это чисто такие, знаете, протокольные мероприятия, которые должны быть проведены, но результата они не дают», — заявил Кнутов.

Основным ответом, по его мнению, должны стать военные меры.

«Нужно наносить удары по французским военным объектам на территории Украины, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, которая и так находится на грани Третьей мировой войны», — подытожил военный эксперт.