Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении российского военнослужащего и членов его семьи в Сочи. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кого чаще вербуют украинские спецслужбы.

Напомним, план украинских спецслужб по покушению на семью в Сочи удалось вовремя пресечь, поскольку завербованная на сотрудничество с ними 71-летняя россиянка вовремя созналась.

По данным Центра общественных связей ФСБ, в июне 2026 года женщину уже обманывали на крупную сумму денег. Через четыре месяца она вновь стала жертвой мошенников, которые теперь представились сотрудниками ФСБ России. Они пообещали ей «восстановить справедливость» и вернуть похищенное в обмен на оказание им помощи в изобличении якобы «предателя Родины».

Для этого россиянку попросили взять из тайника «устройство слежения» и установить его под автомобилем участника спецоперации. Она взяла содержимое тайника и принесла домой, после чего осознала преступный характер задания и позвонила по номеру 112.

«Мне часто задают вопрос: “Почему вербуют тех или иных людей?”. Но важно понимать, что они сотрудничают со всеми, кто на это соглашается. Эта работа не штучная, они могут обзвонить 200 человек и выбрать одного, кто согласится. Нет никакого смысла в данном случае искать контент-группу. Попался подросток - они берут подростка, попался пожилой человек - работают с ним. Сегодня оперативное искусство как явление утратило свое значение. Раньше как было, выбирали человека, изучали, искали к нему подходы и прочее. А сейчас они работают как американцы. Если человек с первого раза согласился, с ним начинают работать. Если он их послал, они уже не напрягаются и ищут дальше», - пояснил эксперт.

Ранее стало известно, какие именно способы используют вербовщики из спецслужб Украины.