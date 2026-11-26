Украинские спецслужбы при вербовке людей для совершения покушений и диверсий не используют никаких особых навыков, они делают ставку на массовость, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Таким образом специалист прокомментировал инцидент с подготовкой теракта в отношении российского военнослужащего и членов его семьи в Сочи. План украинских спецслужб удалось вовремя пресечь, поскольку начавшая с ними сотрудничать 71-летняя россиянка вовремя созналась.

По данным Центра общественных связей ФСБ, в июне 2026 года женщину уже обманывали на крупную сумму денег. Через четыре месяца она вновь стала жертвой мошенников, которые теперь представились сотрудниками ФСБ России. Они пообещали ей «восстановить справедливость» и вернуть похищенное в обмен на оказание им помощи в изобличении якобы «предателя Родины».

Для этого россиянку попросили взять из тайника «устройство слежения» и установить его под автомобилем участника спецоперации. Она взяла содержимое тайника и принесла домой, после чего осознала преступный характер задания и позвонила по номеру 112.

«Здесь нет штучной работы, они могут обзвонить 200 человек и выбрать одного, который согласится. Во время такого звонка человека изучают, ведут с ним разговоры, становится понятно, склонен человек к сотрудничеству или нет. Пожилые люди часто откликаются на такие разговоры, особенно если добрыми словами их расслабить, заглушить бдительность, они и соглашаются. А потом понимают, что делают что-то не то и сознаются. При этом нет четкой схемы, нет единой формы привлечения к сотрудничеству, с каждым работают индивидуально», - пояснил эксперт.

Михайлов подчеркнул, что вербовкой занимаются не самые умные и опытные представители украинских спецслужб.

«Там сидят балбесы. Им главное результата добиться, не надо думать, что эти сотрудники с точки зрения психологии работают лучше, чем попрошайки на рынке. У них обычно так все строится: если человек с первого раза не идет на сотрудничество, они его бросают и переходят к следующему», - добавил генерал.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в синагоге Кисловодска.