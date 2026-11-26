Киев не заинтересован в прекращении конфликта, так как военные действия являются способом существования нынешнего украинского режима. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и член американской переговорной группы по Украине, обвинил Киев в срыве переговоров с Москвой по урегулированию конфликта из-за атаки резиденции главы государства Владимира Путина на Валдае год назад.

«Конфликт — это сама среда существования этого режима. Без него этот режим существовать не может, они это прекрасно понимают», — сказал Килинкаров.

По его словам, киевские власти осознают, что «пока они воюют, пока они нужны Европе, им будут давать деньги».

«Как только боевые действия закончатся, интерес к Украине пропадет окончательно и безвозвратно. Как содержать эту страну без военных действий — у них даже представления нет», — подчеркнул экс-депутат.

Он отметил, что экономика страны разрушена: «металлургия лежит, аграрный сектор лежит», а перспектив восстановления никто не предлагает. Килинкаров также указал на демографическую и экономическую зависимость Украины от внешней помощи.

«Условно, пусть даже там 26 миллионов человек, хотя реально у людей на руках паспорта на 42 миллиона. Как содержать эту страну? Экономики нет», - добавил он.

По его оценке, ни один цент в восстановление Украины пока не вложен, поэтому у Киева есть прямой интерес в продолжении боевых действий.

«Пока их интерес совпадает с интересом Европы, Европа будет продолжать финансировать Украину. Наивно полагать, что завтра Европа одумается и скажет: "Нет, мы не будем финансировать"... Скорее у Украины закончатся украинцы, чем у европейцев деньги», — заключил Килинкаров.