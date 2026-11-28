Через несколько лет на поле боя вместо военнослужащих будут сражаться роботы-андроиды, это направление активно развивается, в том числе благодаря электромобилям. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что искусственный интеллект может стать еще более мощным орудием в руках человека как для созидания, так и для причинения вреда, в том числе в военной сфере и сфере безопасности.

«Если вести речь о военной сфере, то ещё одно направление, на которое сейчас тратятся гигантские средства, — это создание летательных аппаратов с искусственным интеллектом. Они уже есть, идёт дальнейшее развитие. А вот сейчас новое направление — это наземные роботы с искусственным интеллектом. Ну и безэкипажные катера тоже с элементами искусственного интеллекта. Роботы-андроиды разрабатываются всеми странами мира», — рассказал Кнутов.

Эксперт отметил, что андроиды должны воевать на поле боя. Уже сегодня в США созданы роботы, которые, по его словам, ведут бой не хуже американского спецназовца. Однако есть проблема — батареи.

«Главная проблема только в батареях, в электричестве. Эту проблему Пентагон решает очень своеобразно, да и вообще весь Запад — за счёт развития электромобилей. Электромобили требуют новых элементов. Эти электрические элементы должны быть компактными, ёмкими и недорогими. Все покупатели электромобилей фактически вкладывают значительные деньги в создание таких элементов питания, которые можно будет потом применять непосредственно для тех же роботов-андроидов, которые являются боевыми солдатами», — пояснил аналитик.

По прогнозу Кнутова, через три-пять лет на поле боя появятся андроиды, ведущие боевые действия. А уже через год можно ожидать появления наземных роботов с элементами искусственного интеллекта.

«Сейчас наземных роботов достаточно много, но это пока достаточно примитивная машина. Но вот в ближайшие где-то года три произойдёт рывок, и рывок очень существенный, примерно такой же, как в области создания беспилотных летательных аппаратов с использованием искусственного интеллекта», — заключил Кнутов.