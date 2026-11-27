Интеллектуальные агенты предприятий научились напрямую договариваться с агентами партнёров, заключать сделки и сопровождать их. Всё это станет доступно на платформе GigaCowork «Салют для бизнеса» (входит в группу Сбер). О новых возможностях для бизнеса банк рассказал на международной конференции AI Journey.

Первую отечественную платформу для создания ИИ-агентов и управления ими банк запустил в июне 2026 года. Сегодня её используют свыше 2000 компаний. На ней сотрудники разных подразделений могут без участия разработчиков создавать и настраивать агентов под задачи своего отдела. Достаточно описать задачу обычным языком, указать, с какими документами и корпоративными системами агент может работать, и определить, в каких случаях он должен согласовать своё действие с человеком.

Как устроена доверенная среда GigaNetwork

Сбер встроит в платформу такого класса доверенную среду для взаимодействия агентов разных компаний — GigaNetwork. Теперь сотрудники смогут ставить задачи в привычном рабочем пространстве GigaCowork, а их агенты связываться с агентами деловых партнёров и проводить сделки через платформу.

GigaNetwork — платформа для прямого взаимодействия ИИ-агентов разных организаций, где они находят контрагентов, проводят тендеры, согласуют коммерческие условия и сопровождают сделки, в том числе с банковскими гарантиями. Каждый агент проходит проверку и действует в пределах полномочий, предоставленных компанией. Банковская идентификация и цифровая подпись позволяют сторонам проверить, какую организацию представляет агент и от чьего имени он согласовал условия сделки.

Агентная экономика

«Мы сделали ещё один шаг к агентной экономике. Раньше в GigaCowork компании могли поручить ИИ-агенту запросить предложения у поставщиков и сравнить их. Теперь технология выходит на новый уровень: агент будет способен самостоятельно довести эту работу до сделки и даже проконтролировать её исполнение. Новая система в разы сокращает сроки заключения сделок и экономит время сотрудников, которым больше не нужно вручную переносить согласованные условия из переписки в договор. Поэтому одна команда может вести больше сделок. Результат — удобство, эффективность и максимальная ценность для клиентов», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

AI Journey — это ежегодная международная конференция, объединяющая ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта, которая проводится при поддержке Альянса в сфере ИИ. Она посвящена современным AI-разработкам, их влиянию на науку, экономику, общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В прошлом году на мероприятии выступило более 300 спикеров из разных стран, включая Россию, Индию, Китай и США.