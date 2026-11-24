В Николаеве днём 23 ноября и в ночь на 24-е прогремели взрывы. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru уточнил, какие объекты являются приоритетными для ударов ВС РФ.

«Люди писали, что был удар по ГСМ, видимо, где-то недалеко от центра, потому что был чёрный столб дыма и взрыв был серьёзный. Если бы там была пластмасса, она, конечно, тоже дала бы чёрный дым, но не было бы такого взрыва», — отметил он.

По его словам, армия РФ также делает упор на объекты энергетики и связи.

«Основные цели — это цеха, где идёт сборка или изготовление запчастей для беспилотников. В случае Одессы и Николаева основное внимание уделяют ещё и морским беспилотным катерам. Конечно же, бьют по энергетике, логистике, по локомотивам и фурам, которые перевозят военные грузы. Полевые штабы, блиндажи, личный состав, техника — по этим целям вблизи ЛБС также идут удары», — подчеркнул Лебедев.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 24 ноября беспилотники нанесли удары по объектам энергетики и топливной инфраструктуры, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, поражена электроподстанция 110 кВ в Прилуках Черниговской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины, и сухогруз юго-западнее Одессы, доставлявший военные грузы.

Лебедев также раскрыл, какую важную технику ВСУ хранят в Николаеве и области.

«ВСУ из важной техники в Николаеве держат самолёты, пусковые установки для дальнобойных ракет вроде HIMARS или "Нептун". Это в основном располагают в пригороде или области, в самом городе о таком не слышали. Ещё здесь есть системы ПВО Gepard, но ракетного ПВО в Николаеве нет, хотя и ракет у Украины уже нет», — сказал он.

Обстановка в городе остаётся напряжённой: боевики националистических батальонов укрываются в Николаеве, здесь же часто проходят военные учения перед отправкой на передовую.

«В каком состоянии подразделения в Николаеве? В отличном, потому что это же не ЛБС. Они там отдыхают, так сказать... Копают, что-то там делают... В общем, делают вид, что они очень сильно нужны здесь», — отметил Лебедев.

По его словам, запрещённые формирования вроде «Кракена»* размещаются в основном по заводам и около них: «Тот, кто помладше званием, — на заводах, тот, кто постарше званием, — рядом, гостиницы либо такие гостиничные домики заняли».

Кроме того, большое количество военнослужащих сосредоточено на полигонах и рядом с ними.

«На полигонах их очень много, рядом с полигонами, в бывшем старом аэропорту и в бывшем гражданском аэропорту тоже много ВСУ. Там рядом полигон Капустина Балка, где регулярно тренируются и артиллеристы, и дроноводы», — рассказал подпольщик.

Николаев фактически превратился в подготовительную базу перед отправкой на передовую.

«Николаев — это такая подготовительная база перед ЛБС, потому что от Николаева до Херсона 60 километров. То есть километров на 40 в сторону Херсона проходят и уже, считай, линия соприкосновения», — заключил Лебедев.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.