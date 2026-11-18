Специалисты оперативно приступили к восстановительным работам на Крымском мосту после двух атак ВСУ 16 и 17 ноября. Поезда уже идут по расписанию, а на конструкции ведутся ремонтные мероприятия. Водители, оказавшиеся рядом с мостом, получают необходимую информацию и поддержку. Что известно о ходе работ на данный момент — в материале aif.ru .

Две массированные атаки

ВСУ атаковали Крымский мост дважды за короткий промежуток времени, применяя при этом множество средств поражения. После первой попытки противника 16 ноября сообщалось о незначительных повреждениях, а Владимир Путин в тот же день во время встречи с главой Минтранса Дмитрием Ядровым обсудил ситуацию с мостом. Но уже через несколько часов, в ночь на 17 ноября, ВСУ провели повторную атаку. В результате этих ударов оказалась повреждена конструкция переправы.

Приостановка движения и помощь волонтеров

Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста было временно остановлено. Из-за этого возникли задержки в движении ряда поездов, а автомобилисты, которые не успели пересечь Керченский пролив, столкнулись со сложностями.

Днем 17 ноября железнодорожное сообщение по мосту было полностью восстановлено, а для застрявших около переправы автомобилистов волонтеры организовали помощь. Так, в ОНФ сообщили, что их команда из Краснодарского края откликнулась одной из первых: они развернули пункты временного размещения, где людей угощают теплой едой и напитками, также были организованы пункты обогрева, полевая кухня и установлены дополнительные биотуалеты.

Не остались в стороне и волонтеры Крымского регионального отделения Российского Красного Креста. В Telegram-канале организации 18 ноября сообщили, что их добровольцы работали на разных точках и успели раздать около 1500 бутылок питьевой воды и более 1000 пирожков, а также прямо на месте оказывают людям психологическую помощь.

Организация сообщения с Крымом

После повреждения моста сразу же был поднят вопрос об обеспечении транспортной связи с Крымом. Правительство России совместно с регионами выстраивает альтернативные маршруты перевозок автотранспортом и перераспределяет потоки, сообщил вице-премьер Андрей Никитин. В приоритете находятся безопасность пассажиров и создание понятной схемы движения.

Минтранс России, в свою очередь, обеспечивает четкую координацию всех видов транспорта, рассказали в ведомстве.

«Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи курсируют по расписанию. Для перевозок пассажиров и грузов при необходимости будет задействована Керченская паромная переправа», — сообщили в министерстве.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов тоже упоминал переправу, сообщив, что ею могут воспользоваться пассажиры без автомобилей.

Ремонт Крымского моста

Мост обязательно восстановят, и он будет лучше прежнего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будет намечен план, конкретный план. Хуснуллин доложил, будет определена очередность, временные рамки работ по восстановлению», — сказал представитель Кремля.

Правительство РФ контролирует ремонт моста, сообщил Андрей Никитин.

«У России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы в сжатые сроки. <...> Транспортная система страны обладает высоким запасом прочности», — отметил он.

Реакция России на атаки

Следственный комитет России после ударов по Крымскому мосту возбудил уголовное дело о теракте. Фигурантами этого дела также могут стать поставщики вооружений ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев.

«Если поставщик вооружений или связи знал и целенаправленно поставлял свою продукцию, свои услуги для совершения террористического акта, понимал, для чего будет использовано, то у него был умысел на соучастие. В таком случае необходимо будет искать соответствующих лиц, которые были к этому причастны. Если же исполнитель террористического акта сам разрабатывал или вводил в заблуждение относительно того, как он будет использовать связь или еще что-то, то это другой вопрос», — сказал Соловьев.

Военкоры и эксперты, в свою очередь, уверены в неизбежности ответа России на атаки по Крымскому мосту.