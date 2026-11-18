В ночь на 18 ноября беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. В ответ РФ нанесла удары и вывела из строя критически важные объекты противника, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru.

К сожалению, налет БПЛА на Кубань не обошелся без последствий. Обломки летательных аппаратов упали на пятиэтажный жилой дом в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи. Четыре человека получили ранения легкой и средней степени тяжести и были доставлены в больницу. Позже власти сообщили, что количество пострадавших выросло до девяти. Также было повреждено остекление двух многоквартирных и нескольких частных домов, автомобили и газовая труба, произошли возгорания на двух предприятиях.

«Удары по Краснодару, полагаю, наносятся из Запорожской области, а также из тех территорий Херсонской области и ДНР, которые пока еще остаются под контролем противника», — отметил Матвийчук.

По его словам, Краснодарский край — наиболее уязвимый район.

«Ведь все железнодорожные транспорты, шоссейные дороги, которые ведут в Крым и к линии боевого соприкосновения, выходят из Кубани. То есть враг стремится нарушить логистические цепочки, связывающие регионы РФ с полуостровом и зоной боевых действий», — сказал эксперт.

Ответ России оказался зеркальным, но более сокрушительным. ВС РФ нанесли массированные удары по критически важным объектам инфраструктуры ВСУ.

«Мы наносим удары по инфраструктурным критическим объектам, которые влияют на боеспособность украинской армии. Конечно же, это логистика, транспорт. В Киеве накануне снова были атакованы Южный и Северный мосты», — сообщил Матвийчук.

Эксперт подчеркнул, что после атак ВСУ на Крымский мост и российские НПЗ армия РФ изменила подход и теперь «без зазрения совести бьёт по тем объектам, которые раньше, образно говоря, входили в список для социальных нужд киевлян».

«Скорее всего, принято решение практически полностью выводить из строя социальную, административную и военную инфраструктуру с целью создания условий для капитуляции киевского режима», — сказал Матвийчук.

Приближающиеся снегопады и налётная погода, по прогнозам эксперта, существенно затруднят работу украинских беспилотников.

«При налётной погоде, в условиях снегопада, будет минимальное количество дронов. То есть зимние погодные условия могут стать дополнительным фактором, снижающим интенсивность атак ВСУ посредством беспилотников на российские регионы», — резюмировал Матвийчук, добавив, что при этом низкие температуры и отсутствие листвы затрудняют и действия наземных войск.