Движение транспорта по мостовым переходам и плотине ДнепроГЭС полностью прекращено. Об этом заявил врио главы подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Михаил Семикин.

«Движение по мостам и плотине ДнепроГЭС полностью перекрыто», — указал он в соцсетях.

При этом чиновник подчеркнул, что введенные ограничения носят исключительно временный характер.

Причины, повлекшие за собой данное решение, в сообщении не раскрываются, однако представитель администрации пообещал оперативно проинформировать общественность о сроках возобновления транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что Северный мост в Киеве был закрыт для легковых и грузовых автомобилей.