Киевская городская администрация подготовила для автомобилистов специальную инструкцию с разъяснениями о том, какие переправы через Днепр остаются открытыми для транспорта, а проезд по каким уже закрыт. Выпускать такие памятки властям пришлось на фоне транспортного хаоса, возникшего после ударов Вооруженных сил РФ по мостам украинской столицы.

О серьезных перебоях в дорожном движении в Киеве ранее рассказал в своем репортаже корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий в городе. По его словам, ночные удары российских войск затронули крупные автомобильные мосты через Днепр, обеспечивающие транспортную связь между восточной и западной частями мегаполиса. В результате проезд машин оказался сильно затруднен, а улицы сковали масштабные заторы.

Как ранее в комментарии aif.ru отметил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, поражение объектов транспортной и критически важной инфраструктуры служит ответом России на атаки украинских дронов. По оценке эксперта, логистическая система Украины уже переживает критический упадок.

Он указал, что в стране полностью отсутствует авиационное и морское сообщение, а порты Одессы, Николаева и дунайского направления заблокированы. Кроме того, по словам военного специалиста, практически остановлена работа железных дорог, а подвижной состав, военная техника и грузовые фуры, доставляющие боеприпасы для ВСУ к линии фронта, последовательно уничтожаются российскими ударами.