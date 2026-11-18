Поставщики вооружений ВСУ могут стать фигурантами по уголовному делу о теракте, возбужденном Следкомом РФ после ударов ВСУ по Крымскому мосту. В эксклюзивном комментарии aif.ru юрист Иван Соловьев объяснил, в каком случае их могут привлечь к ответственности.

«Если поставщик вооружений или связи знал и целенаправленно поставлял свою продукцию, свои услуги для совершения террористического акта, понимал, для чего будет использовано, то у него был умысел на соучастие. В таком случае необходимо будет искать соответствующих лиц, которые были к этому причастны. Если же исполнитель террористического акта сам разрабатывал или вводил в заблуждение относительно того, как он будет использовать связь или ещё что-то, то это другой вопрос», — сказал он.

Ранее пожизненные сроки получили восемь фигурантов дела о подрыве Крымского моста в 2022 году. По эпизоду 2023 года заочно предъявили обвинение организатору по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. За публичные призывы к терроризму дали 5 лет 6 месяцев, а за оправдание терроризма — от 3 до 11 лет.