После очередных ударов по мостам в Киеве начали строить понтонные переправы через Днепр, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Точное количество переправ и их расположение не называется, но отмечается, что возвести эти объекты планируется за два-три месяца.
Напомним, во вторник, 17 ноября, Минобороны сообщило, что при массированном ударе армия России поразила автодорожный мост «Северный» и автожелезнодорожный мост «Южный» в украинской столице. Как уточнило военное ведомство, эти переправы используются для транзита грузов для ВСУ, в том числе вооружения и спецтехники.
Удары по мостам привели к появлению огромных автомобильных пробок и транспортному коллапсу в Киеве. На этом фоне городская администрация подготовила для водителей специальную инструкцию с разъяснениями о том, какие переправы через Днепр остаются открытыми для транспорта, а проезд по которым закрыт.