После очередных ударов по мостам в Киеве начали строить понтонные переправы через Днепр, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Точное количество переправ и их расположение не называется, но отмечается, что возвести эти объекты планируется за два-три месяца.

Напомним, во вторник, 17 ноября, Минобороны сообщило , что при массированном ударе армия России поразила автодорожный мост «Северный» и автожелезнодорожный мост «Южный» в украинской столице. Как уточнило военное ведомство, эти переправы используются для транзита грузов для ВСУ, в том числе вооружения и спецтехники.