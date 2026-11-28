Российские военнослужащие ударили по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Об этом проинформировали в министерстве обороны РФ.
Удары нанесли в ночь на 28 ноября.
«Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в публикации.
В результате оказались поражены электроподстанция «Заречье» 110 кВ в Киевской области, резервуар с горючим в Одесской области, сухогруз в Черном море, а также четыре железнодорожных локомотива в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях.
Ранее стало известно, что ВС РФ поразили три локомотива с грузами для ВСУ в Днепропетровской области.