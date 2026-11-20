Удары российской армии по Львовской области нацелены на центры принятия решений, предприятия военно-промышленного комплекса и логистику поставок западного оружия киевскому режиму. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Как сообщалось, во Львове были зафиксированы удары «Геранями», взрывы слышали и в других населенных пунктах.

«Большинство лиц, принимающих решение о продолжении конфликта, находятся во Львове. Кроме того, российские удары по Львову необходимы для того, чтобы уничтожить промышленность, которая обеспечивает Вооружённые силы Украины. Сейчас стратегические предприятия, производящие ракеты и выполняющие оборонные заказы для киевского режима, пытаются вывести во Львовскую область», — сказал Иванников.

По его словам, удары по транспортной инфраструктуре лишают противника логистических возможностей подвоза боеприпасов на линию боевого соприкосновения. Эксперт добавил, что западная украинская граница для российской спутниковой группировки «вполне прозрачна», и в случае соответствующего приказа «все грузы военного назначения будут уничтожены еще на погранпунктах».

Иванников отметил, что критически важная инфраструктура Львовской области давно и хорошо изучена российскими силами, а объектов глобальной энергогенерации там нет.

«Блэкаут во Львове наступит даже быстрее, чем мы предполагаем. Уничтожение любого объекта будет критически важным для всей Львовской области. Мы можем констатировать, что удары будут только усиливаться, а львовское направление будет выбираться как одно из основных», — заявил он.

Усиление ударов эксперт связал с необходимостью ответа на атаки киевского режима.

«Расплата за последние террористические атаки киевского режима неминуема. Это осознают все, и к этому уже начинают готовиться. В ближайшей перспективе Киеву и националистам придётся заплатить дорогую цену», — сказал Иванников.

По оценке эксперта, удары по западным регионам свидетельствуют о том, что Россия располагает всеми технологическими возможностями для уничтожения противника в глубоком тылу.

«Это ещё раз подчёркивает технологические возможности российского военно-промышленного комплекса и нацеленность на реализацию всех поставленных задач», — заключил Иванников.