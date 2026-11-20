Владимир Зеленский сбежал с Украины в момент массированного удара ВС РФ за атаки на Крымский мост. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

ВС РФ в ночь на 20 ноября нанесли массированный удар по целям на Украине. По данным Минобороны, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и складские терминалы, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в городе Киеве, в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях, а также объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

В Киеве также были поражены мосты. В Днепре и области начались массовые отключения электроэнергии.

«Зеленского не бывает на Украине, он ездит якобы зарабатывать деньги, оружие и тому подобное. Думается, он просто боится встать и ответить перед Радой, которая пытается найти ответы на то, что происходит в столице Украины. Зеленский - человек, который предал и страну, и нацию», — подчеркнул Матвийчук.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник ранее в беседе с aif.ru отмечал, что с июля 2026 года Владимир Зеленский находился на Украине едва ли больше 20 дней.

В четверг Зеленский находился в Европе, где встречался с так называемой «коалицией желающих».