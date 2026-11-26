Российские военные наносят удары по пунктам принятия решений, объектам военной логистики, энергетической инфраструктуре и сборочным линиям беспилотников в Запорожской области. Об этом в комментарии aif.ru рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя ночную атаку на регион.

Ранее военные паблики фиксировали в области плотную серию ударов, в том числе с применением КАБов и беспилотников. По словам Липового, регион остается одним из районов, где сосредоточены объекты, значимые для обеспечения украинской армии.

«У нас три категории целей: объекты военно-промышленного комплекса, объекты логистики и объекты энергетики, которые работают в интересах ВПК. Запорожье является объектом для нанесения ударов, чтобы ослабить военный потенциал противника, уничтожить логистику, склады и пункты принятия решений», — заявил Липовой.

Отдельным приоритетом, по оценке генерала, являются площадки по сборке беспилотных летательных аппаратов. Он заявил, что в Запорожской области пытаются восполнить нехватку дронов, используя в том числе комплектующие, поступающие из европейских стран.

«Самое главное — сборочные линии, которые существуют в Запорожье. Там пытаются восполнить недостающие комплекты беспилотников, в том числе из комплектующих, которые привозят из Европы. На территории Запорожской области их собирают. Вот по этим объектам тоже наносятся удары», — подчеркнул Липовой.

Липовой также добавил, что приоритетной целью остается энергетическая инфраструктура, поскольку от нее зависит работа оборонных предприятий и производственных площадок, включая сборку БПЛА.