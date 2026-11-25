Большая война в Персидском заливе может скоро возобновиться. Как пишут американские СМИ, администрация США рассматривает возможность новых ударов по Ирану с целью уничтожения всего верховного руководства, потому что нынешнее не хочет идти на уступки Вашингтону. Тегеран тоже готовится к активизации боевых действий, потому что морская блокада США приносит свои плоды.

В администрации Трампа обсуждают возобновление ударов

Об этом сообщается NBC News. Сторонники плана считают, что это поможет завершить конфликт и усилить давление на Тегеран. Противники опасаются, что это осложнит переговоры и приведет к обострению ситуации. По данным телеканала, Трамп пока не принял окончательного решения и рассматривает разные варианты.

Возобновление военных действий в американской администрации рассматривают, потому что несколько месяцев переговоров не дали никакого результата. Кроме того, сдерживающим фактором были кампания по выборам в Конгресс США. Теперь выборы прошли, и сдерживаться Белому дому больше не надо. Поэтому «ястребы» в кабинете Трампа уговаривают его возобновить удары.

Против выступает крыло «изоляционистов» во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он лично пытается реанимировать переговоры, встретившись с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бин Абдурахманом Аль-Тани (Катар выступает посредником). «Не хватает смелости». Скотт Риттер: США могут закончить войну хоть сегодня Подробнее

Для Ирана возобновление боевых действий тоже может стать единственным выходом

Дело в том, что страна серьезно страдает от американской морской блокады.

Официальная иранская статистика фиксирует 10% падение ВВП за год. Инфляция на продукты питания превышает 100%. Сейчас за один доллар в Тегеране можно получить 2.82 млн риалов. Страдают от этого всего прежде всего простые люди. Иранские политики, от главы МИД Арагчи до членов парламента, говорят, что бесконечно терпеть нынешнюю блокаду Иран не сможет.

При этом никакого смягчения иранской переговорной позиции не наблюдается. Корпус стражей исламской революции (КСИР), которому сейчас фактически принадлежит власть в стране, заявил о стремлении Ирана любыми возможными способами, включая как военные действия, так и дипломатические меры, снять американскую блокаду судов, следующих в Иран и из него.

Но идти на уступки Тегеран не хочет, как и Вашингтон. Поэтому две страны снова движутся навстречу боевым действиям. Впервые за 40 лет. В США тайно создают ядерную бомбу для войны с Ираном Подробнее

Эскалация внезапно может оказать более выгодной Ирану

Захватив контроль над Конгрессом, демократы уже угрожают заблокировать следующий военный бюджет на 2027 год в случае, если война возобновится, объясняет политолог-американист Малек Дудаков.

«Утвердить бюджет Пентагона нужно до 11-го декабря, в нём будут ломаться копья вокруг иранского вопроса. Дополнительные расходы в 350 миллиардов долларов для продолжения войны и пополнения запасов ракет Конгресс уже зарубил», - говорит эксперт.

Под 75% американцев против возобновления войны. На их настроения влияют огромные цены на топливо, которые по цепочке ведут к подорожанию других сфер жизни. Кроме того новый состав Конгресса угрожает Трампу и его команде расследованиями в отношении войны с Ираном. В этом смысле возобновление боевых действий Белому дому совсем не нужно.