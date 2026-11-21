Удары ВС РФ во Львовской области нацелены в том числе на транспортную инфраструктуру и логистику поставок западного оружия киевскому режиму, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru.

Как сообщалось, во Львове и других близлежащих населенных пунктах в ночь на 20 ноября были зафиксированы взрывы после атак «Гераней».

Как отметил Иванников, такие удары наносятся системно и в ближайшей перспективе они будут только усиливаться. Одна из приоритетных целей – логистика, по которой западные страны переправляют киевскому режиму оружие.

«Удары по транспортной инфраструктуре во Львовской области лишают противника логистических возможностей подвоза боеприпасов на линию боевого соприкосновения», — сказал Иванников.

Он добавил, что западная украинская граница для российской спутниковой группировки «вполне прозрачна», и в случае соответствующего приказа «все грузы военного назначения будут уничтожены еще на погранпунктах».

Ранее Иванников отметил, что удары российской армии во Львовской области нацелены на центры принятия решений и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, Минобороны РФ проинформировали, что в результате массированного удара по территории противника были, в частности, поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях.