Аварийные отключения электричества начались во Львовской области якобы из-за последствий удара, нанесённого по объекту энергетики, сообщил глава этого украинского региона Максим Козицкий.

В своём Telegram-канале он отметил, что в ближайшее время вместо аварийного режима будут вводиться почасовые отключения. Глава области уточнил, что время подачи электричества будет обнародовано позже.

Козицкий также проинформировал об отмене воздушной тревоги в регионе.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что коммунальные службы в Киеве временно прекратят работу наружного освещения из-за критической нехватки электроэнергии. В качестве причины ограничений были названы повреждения энергетической инфраструктуры, которые спровоцировали дефицит электричества в украинской столице.