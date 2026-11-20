На Украине 99 пассажирских поездов отстают от расписания, в ряде случаев задержки в движении составляют более 10 часов, следует из данных компании-оператора «Украинские железные дороги».

Эту ситуацию перевозчик объяснил повреждением железнодорожной инфраструктуры. Наиболее напряжённая ситуация сложилась в Днепропетровской области. Так, составы, следующие в областной центр или через него, выбились от графика на 6 часов и более.

Международный поезд Хелм (Польша) — Днепропетровск задерживается на 10 часов 26 минут.

Напомним, 17 ноября стало известно, что Венгрия на два дня приостановила железнодорожное сообщение с Украиной. Такое решение было принято после падения беспилотника в 300 метрах от железнодорожного вокзала в Закарпатской области.