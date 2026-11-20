Режим тревоги из-за БПЛА и ракет действовал ночью 20 ноября в 21 регионе России, в том числе в Северной Осетии, Волгоградской области и Ставропольском крае. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил, какие территории Украины враг использует для атак этих трех регионов.

«Для атак беспилотников на Северную Осетию, Волгоградскую область и Ставропольский край украинские формирования используют Одессу, Николаев и Херсонскую область», — отметил Иванников.

Он уточнил, что летательные аппараты ВСУ отправляют через морское пространство, что в определённый момент делает их малоуязвимыми и незаметными.

«Но тем не менее российские системы ПВО отслеживают все запуски и наносят ответные удары», — сказал Иванников.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами.