Беспилотники ВСУ в ночь на 25 ноября атаковали Пензенскую область. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил, откуда противник запускал дроны.

По его словам, украинская армия использует приграничные регионы для запуска БПЛА, направляемых вглубь российской территории. При этом конкретные позиции запуска постоянно меняются, поскольку украинская сторона стремится затруднить их обнаружение и уничтожение.

«Я считаю, что сейчас беспилотники, как правило, запускают из Харьковской и Сумской областей, в том числе и на Пензу. Значительная часть дронов перехватывается ещё на первых рубежах — в Белгородской, Курской и Брянской областях. В зависимости от направления там может уничтожаться до 60% дронов», — отметил Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что российские военные отслеживают позиции, с которых противник запускает беспилотники, и наносят по ним удары. Однако уничтожение пусковых установок не всегда становится для ВСУ серьёзной проблемой: оборудование достаточно простое и мобильное, поэтому его можно быстро восстановить или переместить на другую площадку.

«Пусковая установка — это, по сути, направляющая балка. Она недорогая, поэтому даже её уничтожение не становится для противника большой потерей. Перебросить оборудование на новое место тоже несложно», — пояснил собеседник aif.ru.

При этом, по словам Кнутова, ВСУ начали использовать более сложные мобильные комплексы запуска, размещённые непосредственно в грузовых автомобилях. В качестве основы могут применяться фуры с установленными внутри контейнерами, в которых размещаются беспилотники.

«Фура позволяет приехать в определённый район, остановиться на подходящей площадке и произвести запуск. Открываются борта контейнера, беспилотники взлетают, после чего борта закрываются. Всё происходит автоматически, и машина сразу покидает место. Поэтому отследить такой запуск достаточно сложно», — подытожил военный эксперт.

Как сообщалось, в ночь на 25 ноября в Пензенской области сбили шесть вражеских беспилотников. Дроны были уничтожены над Кузнецким районом силами ПВО. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Кнутов сообщил, откуда ВСУ атаковали Самарскую область, где погиб один человек.