Беспилотники ВСУ в ночь на 25 ноября атаковали Самарскую область, погиб один человек. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил, откуда противник запускал дроны.

«Беспилотники, скорее всего, запускали из Харьковской области, потому что этот регион с учетом дальности полета находится ближе всего. Также БПЛА могли запускать из Сумской области», — сказал Кнутов.

Он обратил внимание на то, что противник постоянно совершенствует беспилотники самолётного типа, увеличивая их дальность. В частности, для этого используются специальные топливные баки, размещённые внутри крыльев.

«Крылья у таких беспилотников полые, изготовлены из пластика, который практически не отражает радиолокационные лучи. Внутри находятся гибкие топливные баки. За счёт увеличения их объёма можно регулировать количество топлива и, соответственно, дальность полёта аппарата», — пояснил эксперт.

По его словам, увеличение размеров крыльев позволяет размещать больше топлива и отправлять беспилотники на значительные расстояния.

При этом украинская сторона для построения маршрутов использует данные, которые им предоставляют западные спецслужбы.

«Маршрут прокладывается в обход нашей ПВО благодаря спутниковой информации, которую Киеву предоставляют американцы. Также есть французские спутники, которые занимаются оптической разведкой и позволяют прокладывать маршрут для крылатых ракет "Скальп", Storm Shadow и, не исключено, что и для ракет "Фламинго"», — подытожил Кнутов.

Как сообщалось, массированная атака БПЛА на Самарскую область обернулась гибелью одного человека и локальными перебоями в работе коммунальной и транспортной инфраструктуры. Глава региона Вячеслав Федорищев назвал минувшую ночь «настоящим испытанием» и уточнил, что силы ПВО и мобильные огневые группы сбили свыше 145 беспилотников.