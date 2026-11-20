В ночь на 20 ноября украинские беспилотники атаковали Московскую, Калужскую и Тульскую области. Как сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, удары велись из Киевской и частично Черниговской областей — это единое направление.

Силы ПВО отразили попытку прорыва: в Подмосковье БПЛА уничтожены в Наро-Фоминске, Чехове и районе Каширы, над Калужской областью ликвидировано 16 дронов, над Тульской — два. Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь над российскими регионами было уничтожено 310 украинских беспилотников.

По словам Иванникова, киевский режим использует атаки на российские регионы, чтобы затянуть конфликт.

«Зеленский хочет ударами БПЛА по регионам РФ продлить конфликт как можно дольше и постараться нанести ущерб российской стороне. Это является основным мотиватором и жизненным принципом киевского режима», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Зеленский не собирается проводить выборы и вести переговоры, поскольку это станет для него личной катастрофой: «Поэтому ему остаётся только атаковать Россию с целью продлить своё существование».

Россия отвечает на эти атаки мощными ударами по объектам, обеспечивающим жизнедеятельность ВСУ.

«На территории врага уничтожаются те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность Вооружённых сил Украины. Это вызвано естественными причинами: военной необходимостью, — отметил Иванников. — Чем больше будет уничтожено объектов инфраструктуры, обеспечивающей ВСУ, тем быстрее специальная военная операция перейдёт к завершающей фазе».

Эксперт также обратил внимание на участившиеся удары по западным регионам Украины, в частности по Львову, где, по его словам, сосредоточены лица, принимающие решения о продолжении конфликта, и куда пытаются вывести стратегические предприятия.

«Расплата за террористические атаки киевского режима неминуема, и в ближайшей перспективе такие удары будут только усиливаться», — заключил Иванников.