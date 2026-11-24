Освобождение Соснового Бора в Харьковской области стало важным тактическим успехом российских войск и может стать одним из этапов более масштабного наступления на севере региона. Российские подразделения создают предпосылки для формирования нового огневого кармана, который способен осложнить положение украинских формирований и нарушить их логистику. Одновременно противник может прибегнуть к тактике выжигания лесных массивов, пытаясь лишить российских военнослужащих естественных укрытий. О возможном развитии ситуации, формировании нового котла и тактике ВСУ в лесистой местности в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал подполковник ЛНР, ветеран боевых действий и участник СВО Андрей Марочко.

ВС РФ готовят новый огневой карман под Харьковом

По оценке Марочко, освобождение Соснового Бора свидетельствует о наличии у российских подразделений тактических преимуществ на севере Харьковской области. При этом продвижение в районе Волчанска может быть частью более масштабного замысла командования, предполагающего создание нового огневого кармана в районе Великого Бурлука.

«Освобождение населенного пункта Сосновый Бор прежде всего свидетельствует о том, что, невзирая на все заявления украинской пропаганды, мы имеем преимущество и тактические успехи севернее в Харьковской области. Продвижение в районе Волчанска также говорит о том, что мы теперь будем формировать еще один огневой карман в районе Великого Бурлука — за счет продвижения вдоль водной преграды по направлению к населенному пункту Старый Салтов. Вот как раз формируется одна из клешней», — пояснил эксперт.

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Еще одним важным участком Марочко назвал район Двуречной. По его словам, активизация российских подразделений на этом направлении может быть связана с задачей перерезать логистические маршруты украинских формирований, ограничив возможности противника по переброске подкреплений и снабжению.

«Сейчас наши военнослужащие более активно действуют в районе Двуречной. Это тоже может стать еще одним подтверждением того, что мы будем отрезать украинских боевиков от логистики и формировать большой огневой карман — или, как в простонародье говорят, котел — именно на данном участке», — заявил собеседник aif.ru.

ВСУ могут начать выжигать леса

После освобождения Соснового Бора российские военнослужащие приступили к боям за расположенную юго-западнее Бугаевку.

Установление контроля над селом позволило также российским подразделениям взять под контроль расположенный южнее лесной массив, который противник использовал для накопления личного состава и подготовки атак.

По мнению Марочко, противник способен прибегнуть к выжиганию леса, чтобы лишить штурмовиков ВС РФ естественных укрытий и затруднить их дальнейшее продвижение.

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Эксперт обратил внимание, что особенности местной растительности имеют значение для действий обеих сторон. В частности, сосновые насаждения и лесополосы создают определенные условия для ведения боевых действий, а сезонное опадание листвы не оказывает существенного влияния на ситуацию непосредственно в районе Соснового Бора.

«Если говорить о сезонности, то в Харьковской области в большей степени сосновые насаждения. Поэтому в районе Соснового Бора опадание листвы никак не повлияет на боевые действия — там только лесополосы с лиственными деревьями», — рассказал Марочко.

При этом лесная растительность может играть важную роль в защите военнослужащих от обнаружения и ударов беспилотников. По словам эксперта, российские бойцы уже наработали тактические приемы действий в подобных условиях.

«Зеленка» частично скрывает российских военнослужащих, а также мешает нанесению ударов FPV-дронами. Поэтому украинские формирования, как считает Марочко, могут попытаться уничтожить естественные укрытия.

«В целом противник будет стараться выжигать леса, чтобы образовались так называемые "открытки" для затруднения продвижения наших военнослужащих», — отметил собеседник aif.ru.

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Такая тактика, по его оценке, может стать попыткой компенсировать потерю контроля над лесными участками и осложнить дальнейшее продвижение российских подразделений.

Еще одним фактором, влияющим на обстановку на линии боевого соприкосновения, становятся погодные условия. Ухудшение погоды ограничивает применение некоторых видов беспилотной авиации, которая играет значительную роль в современных боевых действиях.

«Небесная канцелярия сейчас вносит определенные коррективы в действия на линии боевого соприкосновения. Появилось больше погодных условий, которые не позволяют применять некоторые виды беспилотной летательной авиации, на которую, конечно, делают ставку украинские боевики. Но в целом это работает в обе стороны: наши ребята также немного сократили применение малых дронов, которые очень распространены при ведении боевых действий», — подытожил Марочко.